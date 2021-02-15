В Тюмени холодает

Сегодня, 15 февраля, в Тюмени днем до минус двенадцати градусов, порывы ветра до пятнадцати метров в секунду, к вечеру до минус четырнадцати градусов. Со вторника — похолодание.

По прогнозу синоптиков , во вторник, 16 февраля, в городе днем до минус шестнадцати градусов, со среды по субботу, с 17 по 20 февраля, в дневные часы до минус двадцати градусов, в воскресенье, 21 февраля, днем до минус шестнадцати градусов, возможен небольшой снег.