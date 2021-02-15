В Тюмени холодает

09:15 15 февраля 2021
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Сегодня, 15 февраля, в Тюмени днем до минус двенадцати градусов, порывы ветра до пятнадцати метров в секунду, к вечеру до минус четырнадцати градусов. Со вторника — похолодание.

По прогнозу синоптиков , во вторник, 16 февраля, в городе днем до минус шестнадцати градусов, со среды по субботу, с 17 по 20 февраля, в дневные часы до минус двадцати градусов, в воскресенье, 21 февраля, днем до минус шестнадцати градусов, возможен небольшой снег.

Теги: прогноз погоды
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