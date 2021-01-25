С осложнениями после обморожений к медикам обратились 9 тюменцев

Фото: Ирина Бердюгина

За последние трое суток на станцию скорой медицинской помощи поступило 9 обращений по поводу обморожений. Все пострадавшие – мужчины, у некоторых возникли осложнения после неправильно оказанной первой помощи.

Так, в воскресенье, 24 января, 30-летний мужчина хотел самостоятельно обратиться в поликлинику за медицинской помощью, но не смог надеть обувь, поскольку стопы распухли и покрылись пузырями. Тогда жена пострадавшего позвонила по сотовому телефону на номер 103 и сообщила диспетчеру, что у мужа последствия от обморожения, которое случилось сутки назад.

"Вчера вечером он парился в бане, после чего бегал босиком по снегу. С утра ничего, вроде, его не беспокоило, а к вечеру его состояние ухудшилось – ступать больно", – рассказал очевидец.

Медики скорой помощи предостерегают: получить переохлаждение, обморожение можно даже при температуре +2…-4 градуса по Цельсию. Этому способствуют ветреная погода и высокая влажность воздуха. Кроме того, если вы одеты в тесную и влажную одежду и обувь, долго стоите на одном месте, устали или голодны, то быстрее замерзнете. Человек также легко может получить обморожение, если находится в состоянии алкогольного опьянения.

При первых признаках обморожения – локальная боль в области носа, щек, ушных раковин, кистей рук, стоп – необходимо зайти в теплое помещение или салон автомобиля, по возможности выпить горячий чай, интенсивно растереть ладони до ощущения тепла, затем ими согреть нос, щеки, уши. Боль прекратилась – всё в порядке!

А вот неправильное оказание первой помощи при тяжелых обморожениях приводит к осложнениям – отеку, появлению волдырей, потемнению кожных покровов.

При обморожениях конечностей, когда кожа бледная, холодная, как лёд, отсутствуют болевые ощущения и движения в суставах пальцев, ни в коем случае не стоит пытаться быстро их согреть. Прикладывать к горячей батарее или греть горячей водой – это опасно, такие манипуляции могут привести к отмиранию тканей, развитию гангрены.

Верный способ оказания первой помощи – медленное согревание: необходимо провести изоляцию от воздействия внешнего тепла подручными средствами. В течение нескольких минут в теплом помещении обмотайте обмороженную конечность газетой наподобие чулка или рукавицы, верхний край которых должен перекрывать здоровые ткани не менее 10 см, затем зафиксируйте бинтом или элементами одежды (шарф, платок, свитер, куртка).

Обязательно обратитесь за помощью в медицинское учреждение, вызовите скорую помощь: со стационарного телефона – 03, с сотового - 103.