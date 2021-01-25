В Тюмени потеплеет до минус одного градуса

Существенное потепление после морозной недели стоит ожидать уже ко вторнику.

Сегодня, 25 января, в Тюмени в дневные часы до –19ºC и пасмурно, к вечеру потеплеет до –13ºC.

Во вторник, 26 января, в городе дневные часы до –1ºС, в среду, 27 января, днем до –4ºС днем, в четверг, 28 января, до –6ºС.

В пятницу, 29 января, до –7ºС и пасмурно, в субботу, 30 января, и воскресенье, 31 января, существенно холоднее — в дневные часы до –15ºС...–17ºС.