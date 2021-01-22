На выходных в Тюмени ударят морозы

09:00 22 января 2021
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Сегодня, 22 января,  днем в городе до минус двадцати семи градусов и пасмурно, к вечеру, по прогнозу синоптиков, до минус двадцати девяти градусов.

В субботу, 23 января, в Тюмени в дневные часы до минус тридцати трех и ясно, скорость ветра до пяти метров в секунду. К вечеру до минус тридцати пяти градусов.

В воскресенье, 24 января, в городе в утренние часы до минус сорока градусов, днем до минус тридцати семи градусов, к вечеру — до минус двадцати семи градусов, снегопад.

Теги: прогноз погоды
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