На выходных в Тюмени ударят морозы

Сегодня, 22 января, днем в городе до минус двадцати семи градусов и пасмурно, к вечеру, по прогнозу синоптиков, до минус двадцати девяти градусов.

В субботу, 23 января, в Тюмени в дневные часы до минус тридцати трех и ясно, скорость ветра до пяти метров в секунду. К вечеру до минус тридцати пяти градусов.

В воскресенье, 24 января, в городе в утренние часы до минус сорока градусов, днем до минус тридцати семи градусов, к вечеру — до минус двадцати семи градусов, снегопад.