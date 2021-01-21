Тюменцев предупреждают о сильных морозах в предстоящие дни

ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС сообщило, что на территории Тюменской области 22-24 января прогнозируется понижение температуры воздуха до -34-39°, местами до -45. Температура будет ниже климатической нормы на 10 градусов. Постепенное ослабление морозов ожидается с 25 января.

Уралуправтодор рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояние и напоминает, что на федеральных трассах организовано круглосуточное патрулирование автомобильных дорог. Тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральной дороге, просим звонить по телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).