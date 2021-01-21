Wink рассказал, какие фильмы тюменцы смотрят в январе

Морозный январь принуждает жителей Тюменской оласти проводить больше времени дома, многие коротают вечера у телевизора — уровень интереса к телевизионному контенту сопоставим с новогодними праздниками, отметили эксперты видеосервиса Wink и рассказыали что чаще всего смотрят тюменцы в эти дни.

За 18 дней жители Тюменской области посмотрели почти 3 500 фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В среднем это 194 покупки ежедневно, при этом чаще всего тюменцы останавливали свой выбор на комедиях, фэнтези и мультфильмах.

Лидерами по количеству просмотров стали новинки, вышедшие в 2020 году, а также фильмы прошлых лет. Возглавляет тройку лидеров фантастический боевик "Довод", за ним идет комедия "Ведьмы" 2020 года и комедия "Необыкновенная история на рождество".

Самыми популярными мультфильмами стали "Семейка Крудс", "Гринч" и "Холодное сердце 2". Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева "Девяностые", первая серия которого посвящена творчеству группы "Мумий Тролль".



"В период холодов, когда на улицу не очень-то хочется выходить, просмотр фильмов семьей выходит на первый план. Вкусы наших абонентов разные, и мы это учитываем. В видеосервисе можно найти и старую добрую классику, и киноновинки", - рассказала директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Виктория Перова.