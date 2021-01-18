На неделе в Тюмень вернутся тридцатиградусные морозы

Значительное похолодание, по прогнозу синоптиков, ожидает тюменцев в конце этой недели.

Сегодня, 18 января, днем в областном центре до –17°С, ясно, без осадков.

Во вторник, 19 января, в Тюмени уже холоднее — в дневное время до –21°С.

В среду, 20 января, в Тюмени в дневное время до –18°С, пасмурно, вероятен небольшой снег, аналогичная погода ожидается и в четверг, 21 января.

В пятницу, 22 января, начнется существенное похолодание — в дневное время в городе до –26°С. В субботу и воскресенье, 23 и 24 января, в дневные часы температура воздуха составит –33°С...–35°С.