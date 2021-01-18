На неделе в Тюмень вернутся тридцатиградусные морозы

Значительное похолодание, по прогнозу синоптиков, ожидает тюменцев в конце этой недели.
Сегодня, 18 января, днем в областном центре до –17°С, ясно, без осадков.
Во вторник, 19 января, в Тюмени уже холоднее — в дневное время до –21°С.
В среду, 20 января, в Тюмени в дневное время до –18°С, пасмурно, вероятен небольшой снег, аналогичная погода ожидается и в четверг, 21 января.
В пятницу, 22 января, начнется существенное похолодание — в дневное время в городе до –26°С. В субботу и воскресенье, 23 и 24 января, в дневные часы температура воздуха составит –33°С...–35°С.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru