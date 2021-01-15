Тюмень за день: 15 января

На выходных в Тюмени потеплеет
В субботу, 16 января, в Тюмени днем до минус девяти градусов.
В Тюменской области расширен список групп риска, вакцинируемых от коронавируса
В регион поступило 5 542 дозы вакцины "Спутник V".
В Тюмени у купелей на Крещение будет дежурить скорая
Врачебные бригады скорой медицинской помощи будут дежурить 18 и 19 января с 8:00 до 24:00
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