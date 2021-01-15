Тюмень за день: 15 января

18:20 15 января 2021
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На выходных в Тюмени потеплеет

В субботу, 16 января, в Тюмени днем до минус девяти градусов.

В Тюменской области расширен список групп риска, вакцинируемых от коронавируса

В регион поступило 5 542 дозы вакцины "Спутник V".

В Тюмени у купелей на Крещение будет дежурить скорая

Врачебные бригады скорой медицинской помощи будут дежурить 18 и 19 января с 8:00 до 24:00

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