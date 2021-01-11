В Тюмени сохраняется холодная погода

09:00 11 января 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Установившиеся в Тюменской области морозы продлятся во второй декаде января. 

Сегодня, 11 января, жителям Тюмени синоптики обещают -21 Сº днем и до -27 вечером при переменной облачности. К среде мороз усилится до -30 Сº в светлое время суток, и до  -35 Сº в ночные часы. 

В пятницу и субботу возможны снегопады и потепление до - 15 Сº. В воскресенье днем около -24 Сº и небольшой снег.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2021