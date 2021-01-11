В Тюмени сохраняется холодная погода

Установившиеся в Тюменской области морозы продлятся во второй декаде января.

Сегодня, 11 января, жителям Тюмени синоптики обещают -21 Сº днем и до -27 вечером при переменной облачности. К среде мороз усилится до -30 Сº в светлое время суток, и до -35 Сº в ночные часы.

В пятницу и субботу возможны снегопады и потепление до - 15 Сº. В воскресенье днем около -24 Сº и небольшой снег.