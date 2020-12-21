На неделе в Тюмени потеплеет до минус двух

Сегодня, 21 декабря, в Тюмени днём до минус десяти градусов, малооблачно, небольшой снег, скорость ветра до шестнадцати метров в секунду.

Во вторник, 22 декабря, в городе днём до минус четырех градусов, в среду и четверг, 23 и 24 декабря, в дневное время до минус двух градумов, все эти дни пасмурно и небольшой снег.

В пятницу, 25 декабря, похолодает до минус десяти градусов, в субботу, 26 декабря, днём до минус семи градусов.

В воскресенье, 27 декабря, в Тюмени до тринадцати градусов ниже нуля.