На выходных в Тюмени ветрено

Сегодня днём, 18 декабря, в Тюмени до минус восьми градусов, пасмурно, вероятен небольшой снег, порывы ветра до десяти метров в секунду.
В субботу, 19 декабря, в городе днём до семнадцати градусов ниже нуля, вновь пасмурно, скорость ветра до семи метров в секунду.
В воскресенье, 20 декабря, в городе в дневное время до минус четырнадцати градусов и ясно, к вечеру до минус тринадцати градусов и порывы ветра до пятнадцати метров в секунду.
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