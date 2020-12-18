На выходных в Тюмени ветрено

Сегодня днём, 18 декабря, в Тюмени до минус восьми градусов, пасмурно, вероятен небольшой снег, порывы ветра до десяти метров в секунду.

В субботу, 19 декабря, в городе днём до семнадцати градусов ниже нуля, вновь пасмурно, скорость ветра до семи метров в секунду.

В воскресенье, 20 декабря, в городе в дневное время до минус четырнадцати градусов и ясно, к вечеру до минус тринадцати градусов и порывы ветра до пятнадцати метров в секунду.