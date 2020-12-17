Автобус № 42 будет ходить до ж/д вокзала

С 1 января 2021 года будет изменен маршрут № 42, на нем можно будет проехать от микрорайона Войновка до ж/д вокзала. На линию выйдут 16 автобусов, половина из которых среднего класса вместимости и приспособлена для маломобильных групп граждан.

Маршрут № 42 заменит 38-й маршрут с низким пассажиропотоком, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени. Трассы этих маршрутов от центральной части города до микрорайонов практически идентичны.

Автобусы № 42 будут ходить каждые 5–7 минут. Общая провозная способность составит 576 пассажиров за рейс.

Вместо автобусов 2013 года выпуска, курсирующих по маршруту № 38, тюменцы будут ездить на более новых автобусах, 2018 и 2019 годов выпуска.

"Для жителей ЖК "Кристалл" и Тюменских микрорайонов, ранее пользующихся маршрутом № 38, также предусмотрены маршруты № 73 и № 13 по ул. Д. Менделеева, данные маршруты следуют в центр города и до железнодорожного вокзала, а также маршрут № 84, проходящий по ул. Федюнинского", — сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.