Автобус № 42 будет ходить до ж/д вокзала

15:30 17 декабря 2020
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С 1 января 2021 года будет изменен маршрут № 42, на нем можно будет проехать от микрорайона Войновка до ж/д вокзала. На линию выйдут 16 автобусов, половина из которых среднего класса вместимости и приспособлена для маломобильных групп граждан.

Маршрут № 42 заменит 38-й маршрут с низким пассажиропотоком, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени. Трассы этих маршрутов от центральной части города до микрорайонов практически идентичны. 

Автобусы № 42 будут ходить каждые 5–7 минут. Общая провозная способность составит 576 пассажиров за рейс.

Вместо автобусов 2013 года выпуска, курсирующих по маршруту № 38, тюменцы будут ездить на более новых автобусах, 2018 и 2019 годов выпуска.

"Для жителей ЖК "Кристалл" и Тюменских микрорайонов, ранее пользующихся маршрутом № 38, также предусмотрены маршруты № 73 и № 13 по ул. Д. Менделеева, данные маршруты следуют в центр города и до железнодорожного вокзала, а также маршрут № 84, проходящий по ул. Федюнинского", — сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

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