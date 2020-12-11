На выходных в Тюмени солнечно

09:13 11 декабря 2020
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Сегодня, 11 декабря, в Тюмени в дневное время порядка восьми градусов ниже нуля, ясно, осадков не предвидится, скорость ветра до семи метров в секунду, вечером — до минус десяти градусов.

В субботу, 12 декабря, в городе вновь ясно, без снега, днём до семи градусов ниже ноля, скорость ветра до восьми метров в секунду.

В воскресенье, 13 декабря, в областном центре до минус одиннадцати градусов, ясно и без осадков.

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