В Тюмени пасмурно и до минус пяти

Сегодня, 10 декабря, в городе в дневное время до пяти градусов ниже ноля, пасмурно, скорость ветра до семи метров в секунду, к вечеру до минус одиннадцати градусов

В пятницу, 11 декабря, чуть холоднее: до минус девяти градусов днем, переменная облачность, осадков не ожидается.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 декабря, в областном центре в дневное время до минус восьми градусов, осадков не предвидится.