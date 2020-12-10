В Тюмени пасмурно и до минус пяти

09:11 10 декабря 2020
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Сегодня, 10 декабря, в городе в дневное время до пяти градусов ниже ноля, пасмурно, скорость ветра до семи метров в секунду, к вечеру до минус одиннадцати градусов

В пятницу, 11 декабря, чуть холоднее: до минус девяти градусов днем, переменная облачность, осадков не ожидается.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 декабря, в областном центре в дневное время до минус восьми градусов, осадков не предвидится.

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