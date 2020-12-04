На выходных в Тюмени до минус двенадцати градусов

09:17 04 декабря 2020
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Сегодня, 4 декабря, в городе в дневное время до минус двенадцати градусов, малооблачно, скорость ветра до четырех метров в секунду.

В субботу, 5 декабря, в Тюмени днём девять градусов ниже нуля, пасмурно, без осадков, скорость ветра до пяти метров в секунду.

В воскресенье, 6 декабря, в городе днём вновь до минус двенадцати, малооблачно, осадков не предвидится.

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