На выходных в Тюмени до минус двенадцати градусов

Сегодня, 4 декабря, в городе в дневное время до минус двенадцати градусов, малооблачно, скорость ветра до четырех метров в секунду.

В субботу, 5 декабря, в Тюмени днём девять градусов ниже нуля, пасмурно, без осадков, скорость ветра до пяти метров в секунду.

В воскресенье, 6 декабря, в городе днём вновь до минус двенадцати, малооблачно, осадков не предвидится.