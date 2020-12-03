Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" расскажет, как делать новостное фото

Вебинар для журналистов и фотографов 4 декабря проведёт специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня", лауреат World Press Photo-2016 в номинации "Спортивные истории", победитель, призер и член жюри различных международных и российских фотоконкурсов Владимир Песня. Встреча пройдет в рамках просветительского проекта SputnikPro.

Фотограф поделится с коллегами опытом на тему "Как правильно делать новостное фото: секреты и лучшие ракурсы", расскажет, почему работа фотокорреспондента становится все сложнее, как делать качественные фотографии и оставаться конкурентоспособным, сообщает РИА Новости.

SputnikPro - проект МИА "Россия сегодня" и радио Sputnik стартовал в середине марта и адресован журналистам, студентам профильных вузов, сотрудникам пресс-служб и медиаменеджерам. На онлайн-сессиях они обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

Вебинар начнется 4 декабря в 15:00 по местному времени. Зарегистрироваться для участия в модуле можно здесь.