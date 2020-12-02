В Тюмени снежно

Осадки в первой половине дня пройдут в Тюмени сегодня, 2 декабря, в дневное время в городе до минус четырнадцати градусов. Аналогичная погода и в четверг, 3 декабря, но уже без снега.

В пятницу и субботу, 4 и 5 декабря, в областном центре в дневное время до минус десяти градусов, малооблачно и без осадков. В воскресенье, 6 декабря, чуть холоднее: днём до минус двенадцати градусов, ясно, осадков не предвидится.