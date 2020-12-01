В Ишиме у военнослужащих инженерно-саперного полка начался учебный год

В 40-м Краснознаменном инженерно-саперном полку, который сформирован в Ишиме, 1 декабря состоялось торжественное открытие нового учебного года. В мероприятии приняли участие командование и личный состав полка, руководство города, представители силовых ведомств и духовенства.

Командир инженерно-саперного полка подполковник Рустам Сайфуллин, обращаясь к солдатам и офицерам подчеркнул, что задачи, которые поставлены руководством Центрального военного округа на зимний период обучения, необходимо выполнять четко и слаженно, добиться высоких результатов в боевой подготовке, соблюдения воинской дисциплины и правопорядка.

Глава города Федор Шишкин отметил, что размещение в Ишиме инженерно-саперного полка – важное событие. С 1927 года по 2012 год в городе дислоцировались воинские части различных родов войск, военнослужащие вносили огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, в общественную жизнь города, ее безопасность. "Уверен, что эти традиции возродятся, а сотрудничество между муниципалитетом и военнослужащими с каждым годом будет только укрепляться", - подчеркнул Шишкин, приветствуя военнослужащих.

Инженерно-саперный полк сформирован в составе 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Он будет осуществлять выполнение задач инженерного обеспечения в Сибири. Для этого его оснащают самыми современными средствами инженерного вооружения, сообщили в администрации города.