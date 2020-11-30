На неделе в Тюмени до минус шестнадцати градусов

С понедельника по среду, с 30 ноября по 2 декабря, в Тюмени днём максимум до минус четырнадцати градусов, преимущественно малооблачно, осадков не предвидится, скорость ветра до шести метров в секунду.

В четверг, 3 декабря, в городе днём до минус шестнадцати градусов, вновь без осадков.

С пятницы по воскресенье, с 4 по 6 декабря, в областном центре в дневное время от минус двенадцати до минус четырнадцати градусов, ясно, без снега, скорость ветра около четырех метров в секунду.