На выходных в Тюмени пасмурно и до минус девяти градусов

10:00 27 ноября 2020
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Сегодня, 27 ноября, в Тюмени днем, по прогнозу синоптиков, до девяти градусов ниже нуля, пасмурно, вероятен небольшой снег, скорость ветра до семи метров в секунду. 

Аналогичная погода в городе и 28 ноября, в субботу, однако снег ожидается утром и ближе к вечеру, максимальная скорость ветра — три метра в секунду.

В воскресенье, 29 ноября, в Тюмени вновь до девяти градусов ниже нуля, пасмурно, осадков не предвидится.

Теги: погода
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