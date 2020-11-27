На выходных в Тюмени пасмурно и до минус девяти градусов

Сегодня, 27 ноября, в Тюмени днем, по прогнозу синоптиков, до девяти градусов ниже нуля, пасмурно, вероятен небольшой снег, скорость ветра до семи метров в секунду.

Аналогичная погода в городе и 28 ноября, в субботу, однако снег ожидается утром и ближе к вечеру, максимальная скорость ветра — три метра в секунду.

В воскресенье, 29 ноября, в Тюмени вновь до девяти градусов ниже нуля, пасмурно, осадков не предвидится.