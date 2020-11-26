В Тюмени снег и пасмурно

Сегодня, 26 ноября, в городе в дневное время до шести градусов ниже нуля, вероятен снегопад, преимущественно пасмурно.
В пятницу, 27 ноября, в Тюмени небольшой снег и малооблачно, днём до десяти градусов ниже нуля.
В субботу, 28 ноября, пасмурно, небольшой снег и до минус семи градусов, в воскресенье, 29 ноября, вновь пасмурно, днём до минус девяти градусов, без осадков.
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