На неделе в Тюмени до минус десяти

Сегодня, 25 ноября, в областном центре до семи градусов ниже нуля, малооблачно и без осадков, скорость ветра до девяти метров в секунду. Аналогичная погода и в четверг, 26 ноября.

В пятницу, 27 ноября, в Тюмени днём до минус десяти градусов, вероятен небольшой снег, пасмурно. В субботу, 28 ноября, в городе в дневное время максимум до минус восьми градусов, вновь пасмурно и небольшие осадки.

В воскресенье, 29 ноября, в Тюмени в дневное время до минус восьми градусов, пасмурно, без осадков.