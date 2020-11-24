В Тюмени десятиклассник на "девятке" пытался скрыться от погони

В областном центре водитель на "Жигули" девятой модели не остановился по требованию сотрудников ГИБДД на перекрестке улиц Щербакова и Газовиков. Управлявший автомобилем попытался скрыться от автоинспекторов.

На Велижанском тракте водитель свернул в сторону садового общества "Плодовое", не смог въехать в ворота, задев их зеркалом. Сотрудники ГИБДД задержали водителя "девятки". Им оказался 16-летний десятиклассник одной из тюменских школ, не имеющий права управления транспортом.

Вскоре к месту задержания подошел его отец. Мужчина рассказал, что это его машина, однако регистрация автомобиля прекращена. На несовершеннолетнего водителя составили административный материал за управление транспортом лицом, не имеющим такого права. Автомобиль эвакуирован на специальную стоянку.