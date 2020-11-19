На пересечении улиц Ленина — Первомайская ограничено движение

12:22 19 ноября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени движение на пересечении улицы Ленина и улицы Первомайской ограничено из-за просадки асфальтобетонного покрытия.

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение коммуникаций, территорию около поврежденного колодца огородили, движение по одной полосе на улице Первомайской, в районе пересечения с улицей Ленина, временно ограничено.

"При плановом мониторинге сетей специалистами Тюменского водоканала и городских дорожных служб была обнаружена просадка асфальтобетонного покрытия около колодца, расположенного на пересечении улиц Ленина и Первомайской. При обследовании выяснилось, что причина просадки – в начавшемся разрушении железобетонного кольца в основании колодца", — сообщили в компании "Росводоканал Тюмень".

Учитывая транспортную загруженность перекрестка, основные работы намечены на выходные. К утру 21 ноября основные работы планируется завершить, а 22 ноября после восстановления благоустройства движение по улице Первомайской возобновится в прежнем режиме.

Теги: ограничение движения , ремонт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2020