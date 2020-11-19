На пересечении улиц Ленина — Первомайская ограничено движение

В Тюмени движение на пересечении улицы Ленина и улицы Первомайской ограничено из-за просадки асфальтобетонного покрытия.

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение коммуникаций, территорию около поврежденного колодца огородили, движение по одной полосе на улице Первомайской, в районе пересечения с улицей Ленина, временно ограничено.

"При плановом мониторинге сетей специалистами Тюменского водоканала и городских дорожных служб была обнаружена просадка асфальтобетонного покрытия около колодца, расположенного на пересечении улиц Ленина и Первомайской. При обследовании выяснилось, что причина просадки – в начавшемся разрушении железобетонного кольца в основании колодца", — сообщили в компании "Росводоканал Тюмень".

Учитывая транспортную загруженность перекрестка, основные работы намечены на выходные. К утру 21 ноября основные работы планируется завершить, а 22 ноября после восстановления благоустройства движение по улице Первомайской возобновится в прежнем режиме.