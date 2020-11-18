В Тюмени потеплеет

Сегодня, 18 ноября, в городе днём до минус четырех градусов, малооблачно и без осадков, к вечеру до минус восьми градусов ниже нуля. В четверг, 19 ноября, в Тюмени днём до минус семи градусов, осадков не предвидится, ясно.

В пятницу, 20 ноября, и субботу, 21 ноября, в городе днём от минус одного до минус трёх градусов ниже нуля, ясно и без осадков.

В воскресенье, 22 ноября, в Тюмени днём до минус шести градусов ниже нуля.