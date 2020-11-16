Для тюменцев работает единый телефон системы долговременного ухода

Жители Тюменской области смогут получить консультацию по реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в регионе.

На базе Координационного центра системы долговременного ухода, созданного в Областном геронтологическом центре, продолжает работу "Единый телефон системы долговременного ухода".

Единая горячая линия работает по вопросам:

—социального обслуживания граждан на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания;

— оказания социальной помощи и предоставления социальных услуг одиноким гражданам, проживающим в Тюменской области;

— деятельности школ по уходу за тяжелобольными гражданами в регионе, виртуальной школы по уходу и реабилитации;

— оказания психологической поддержки пожилым людям и инвалидам, а также лицам, осуществляющим уход за тяжелобольными гражданами;

— по иным вопросам долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Единый телефон системы долговременного ухода: 8-800-550-27-27. Время работы: с 8:00 до 16:30 в будние дни. Звонок бесплатный.