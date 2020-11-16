Для тюменцев работает единый телефон системы долговременного ухода

13:00 16 ноября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Жители Тюменской области смогут получить консультацию по реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в регионе.

На базе Координационного центра системы долговременного ухода, созданного в Областном геронтологическом центре, продолжает работу "Единый телефон системы долговременного ухода".

Единая горячая линия работает по вопросам:

—социального обслуживания граждан на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания;
— оказания социальной помощи и предоставления социальных услуг одиноким гражданам, проживающим в Тюменской области;
— деятельности школ по уходу за тяжелобольными гражданами в регионе, виртуальной школы по уходу и реабилитации;
— оказания психологической поддержки пожилым людям и инвалидам, а также лицам, осуществляющим уход за тяжелобольными гражданами;
— по иным вопросам долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Единый телефон системы долговременного ухода: 8-800-550-27-27. Время работы: с 8:00 до 16:30 в будние дни. Звонок бесплатный.

 

Теги: пенсионеры , помощь
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2020