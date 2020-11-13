На выходных в Тюмени до минус тринадцати градусов

09:11 13 ноября 2020
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Сегодня, 13 ноября, в областном центре в дневное время пасмурно, до минус трёх градусов и небольшой снег, к вечеру до минус шести градусов.

В субботу, 14 ноября, в Тюмени днём до минус шести градусов, вновь пасмурно и небольшой снег. В воскресенье, 15 ноября, в течение дня от минус тринадцати до минус одиннадцати градусов, пасмурно, небольшие осадки.

Теги: прогноз погоды
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