На выходных в Тюмени до минус тринадцати градусов

Сегодня, 13 ноября, в областном центре в дневное время пасмурно, до минус трёх градусов и небольшой снег, к вечеру до минус шести градусов.

В субботу, 14 ноября, в Тюмени днём до минус шести градусов, вновь пасмурно и небольшой снег. В воскресенье, 15 ноября, в течение дня от минус тринадцати до минус одиннадцати градусов, пасмурно, небольшие осадки.