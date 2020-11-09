Тюмень за день: 9 ноября

18:00 09 ноября 2020
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В Тюменской области 156 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 14 779 случаев заболевания COVID-19.

Станция скорой помощи Тюмени получила 13 новых автомобилей

Вручение ключей от нового транспорта состоялось на Центральной площади областной столицы.

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 22 ноября

Обновленное постановление правительства Тюменской области опубликовано на портале правовой информации.

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