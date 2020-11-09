Тюмень за день: 9 ноября

В Тюменской области 156 новых случаев коронавируса
Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 14 779 случаев заболевания COVID-19.
Станция скорой помощи Тюмени получила 13 новых автомобилей
Вручение ключей от нового транспорта состоялось на Центральной площади областной столицы.
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 22 ноября
Обновленное постановление правительства Тюменской области опубликовано на портале правовой информации.
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