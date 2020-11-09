О Серебряном веке Тюмени расскажет уличная выставка

Завтра, 10 ноября, в 15 часов на площади около Литературно-краеведческого центра открывается уличная выставка "Серебряный век Тюмени".

Выставка "Серебряный век Тюмени" посвящена первому двадцатилетию ХХ века в городе на "серебряной реке" (так река Тура названа в описании старого тюменского герба). Эпоха основополагающих перемен в истории России и мира отразилась во всех сферах жизни небольшого сибирского города и оставила значительный след в Тюмени сегодняшней.

Начало двадцатого столетия – время удивительного многообразия художественных форм и направлений в искусстве, литературе и, конечно, архитектуре. Время, когда в Тюмени одновременно строились здания и сооружения в кирпичном стиле, в стиле модерн, неоклассицизм.

Новые веяния отразились и в традиционном для города деревянном зодчестве. Многие дома тюменских мещан и купцов, гостиницы, учебные заведения, больницы, промышленные предприятия, созданные в тот период, сегодня являются памятниками истории и культуры.

24 планшета выставочной экспозиции "Серебряный век Тюмени" расскажут о том, как изменился внешний облик Тюмени в начале прошлого столетия, и о людях, с которыми эти перемены были связаны.

Первую экскурсию по выставке проведет известный тюменский историк и краевед Валерий Чупин. Он расскажет о влиянии событий мировой истории на жизнь города и ответит на вопросы посетителей.