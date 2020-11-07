В Тюмени прошел региональный чемпионат "Абилимпикс"

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" завершился в Тюмени и Ялуторовске. В этом году соревнования походили в одной категории — среди студентов семи профессиональных образовательных учреждений Тюменской области.

Соревнования по четырем компетенциям: "Поварское дело", "Кондитерское дело", "Ресторанный сервис" и "Хлебопечение" прошли в обновленных мастерских. Это стало возможным благодаря выигранному гранту, направленному на обеспечение соответствия материально-технической базы профессиональных образовательных организаций современным требованиям.

Новыми для региона стали соревнования в компетенциях "Карвинг", "Ресторанный сервис" и "Резьба по дереву". О перспективности своего направления поделился мнением главный эксперт по компетенции "Резьба по дереву" Александр Баранов.

"Наш город не только активно строится, но и реставрируется. И представленное направление сейчас как раз нуждается в специалистах. Сегодня студенты не только соревнуются в своем мастерстве, им предстоит создать деревянное панно с геометрической резьбой, но и могут зарекомендовать себя потенциальным работодателям, так как на площадке присутствуют представители известных мебельной и реставраторской мастерских", — рассказал он.

Всего из 51 участника V регионального чемпионата "Абилимпикс" 10, занявших призовые места, будут защищать честь региона на национальном чемпионате, проведение которого запланировано на конец ноября.