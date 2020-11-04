Индия и Вьетнам закупают корм для креветок в Тюменской области

Около 4 000 тонн стартового корма для рыб и креветок ежегодно экспортируется из Тюменской области в Индию, Вьетнам, Индонезию.

В Тюменской области есть производство, которое не имеет аналогов в России. Индивидуальный предприниматель Владимир Муратов вот уже 20 лет занимается производством стартового корма для рыб и креветок. Этот продукт весьма популярен среди зарубежных компаний.

Доля экспорта в выручке предприятия составляет 90%. Причем продажи идут напрямую – от производителя до прямых потребителей. За последний год объем поставок за рубеж вырос на 10%. Такой успех объясняется тем, что иностранным фирмам, которые выращивают креветки, необходим стартовый корм, так как без него личинка просто не вырастет.

"В России есть соленые озера, в них произрастают артемии, из которых и производится конечный продукт в виде корма. Для примера, давайте представим куриное яйцо. У него есть скорлупа, которую человек не ест. Мы же научились эту скорлупу убирать, оставляя яйцо живым. Примерно так происходит наша переработка артемий", - рассказал директор компании по производству стартового корма Владимир Муратов.

Такие артемии добывают в Крыму, Новороссийске и других городах, где есть соленые озера. А переработкой и продажей занимается уже тюменское производство с уникальной технологией, которой нет ни у кого в мире. Поставки осуществляются во многие страны: Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш и так далее. А достижения производства были оценены Всероссийской премией "Экспортер года", где Владимир Муратов стал победителем в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "Малое и среднее предпринимательство".