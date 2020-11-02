Тюмень за день: 2 ноября

18:00 02 ноября 2020
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На неделе в Тюмени до плюс шести

Вторая половина недели выдастся дождливой.

В Тюменской области 155 новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 13 704 случая заболевания COVID-19.

В Тюмени стартуют дни исторического и культурного наследия

Дни исторического и культурного наследия в этом году начнутся с открытия IX городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени".

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