Тюмень за день: 2 ноября

На неделе в Тюмени до плюс шести
Вторая половина недели выдастся дождливой.
В Тюменской области 155 новых случаев COVID-19
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 13 704 случая заболевания COVID-19.
В Тюмени стартуют дни исторического и культурного наследия
Дни исторического и культурного наследия в этом году начнутся с открытия IX городского краеведческого конкурса "Памятники Тюмени".
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