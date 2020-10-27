Тюмень за день: 27 октября

За сутки в Тюмени выпало 14,2 мм осадков

Это около трети месячной нормы октября.

Вторая партия вакцины от гриппы поступила в Тюменскую область

360 477 взрослых и 149 149 детей Тюменской области уже привились от гриппа. Во второй партии вакцин более 88 тысяч доз для взрослых и 45 тысяч - для детей.

Психологи бесплатно консультируют тюменцев во времена пандемии

В рамках проекта "Мы рядом" психологи бесплатно помогают тем, кто заразился коронавирусом ли находится в трудной жизненной ситуации. За время работы проекта проведено более 2 тысяч консультаций.

Наталья Проскурякова стала общественным представителем АСИ в Тюменской области

"Меня ждут интересные задачи, уникальные образовательные программы для сети Агентства стратегических инициатив, эксклюзивный нетворкинг, много работы на благо города и региона", – заявила депутат гордумы.