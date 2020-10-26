Тюменцев предупреждают о сильном ветре и снеге

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 27 октября, в Тюмени ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.
27 октября ночью вероятны сильные осадки, преимущественно снег, отложение мокрого снега, ветер северо-восточный, 10–15 м/с, порывы до 20 м/с, температура –2ºС...–4ºС. Днем снег, ветер северный, 10–15 м/с, порывы до 20 м/с, температура –1ºС...–3ºС, сообщает Единый центр оперативного реагирования.
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