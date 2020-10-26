На неделе в Тюмени плюсовая температура

В начале недели в областном центре снег, к середине — плюсовые температуры.

Сегодня, 26 октября, в Тюмени в дневное время до +2°С, пасмурно, вероятны осадки в виде дождя со снегом.

Во вторник, 27 октября, днем 0°С, пасмурно, снег, в среду, 28 октября, до –2°С, небольшой снег.

С четверга по воскресенье, с 29 октября по 1 ноября, в городе в дневное время суток +2°С...+4°С, преимущественно без осадков за исключением воскресенья. На этот день синоптики обещают снег с дождем.