Можно ли сэкономить на мойке самообслуживания? Плюсы и минусы услуги

Осенью автолюбителям приходится мыть машину чаще обычного. И многие, пытаясь сэкономить, выбирают популярные сейчас мойки самообслуживания, которые есть практически во всех районах города. Журналисты "АиФ - Западная Сибирь" узнали у автоэксперта Юрия Мануйлова, чем отличаются услуги по чистке машины с операторами и без.

"Все зависит от того, какие требования у автовладельца. Если ему нужно быстро, дешево, но далеко не безупречного качества, при этом вкладывая все свои силы в дело, то подойдет мойка самообслуживания. Тем, кому важно качество, есть достаточно свободного времени и он любит сидеть на мягком диване и пить кофе, пока его транспорт проходит банные процедуры, стоит предпочесть обычную классическую мойку", - говорит эксперт.

Плюс постов самообслуживания в том, что вы тратите не больше 10-15 минут на все и отдаете от 100 до 250 руб. При этом вам придется все делать самому – выбирать режимы, мыть авто, очищать грязь, доставать и развешивать коврики. Стоит такое удовольствие около 20 руб. за минуту. Вы вставляете купюру в автомат, выбираете режим (предварительная мойка, шампунь, основная мойка, ополаскивание, воск, осмос – спец. вода, которая быстро сохнет и не оставляет разводов), а после все зависит от вашей сноровки. Вода поступает в шланг, пока не кончились деньги. Кстати, в такую поездку лучше надевать непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко замарать. Учтите, автоматы сдачу не отдают. А напор воды зачастую не позволяет отбить сильную грязь и тщательно очистить кузов.

На обычной автомойке вы потратите от 200-300 руб. за техническую (отбить грязь с кузова) мойку и до 500-600 руб., а то и выше, за комплексную. При этом за вас все сделают работники, которые и будут отвечать за качество. Водитель при этом сидит в клиентской зоне и ждет минут 30-40.

В общем, плюсы и минусы есть у каждого способа. Поздней осенью и зимой особое внимание уделяйте услуге по продувке замков, смазке их спецсредствами. Такие услуги есть везде.