Автоинспекция вышла в наряды на улицы Тюмени в связи с гололедом

Наряды полка ДПС ГИБДД несут службы на патрульных автомобилях на зимней резине, автоинспекторы проводят с автомобилистами разъяснительную работу, сообщили в областной Автоинспекции.

егодня в Тюмени первый полноценный гололед, который уже заставил некоторых водителей отказаться от поездок. ГИБДД рекомендует не выезжать на загородные дороги на летней резине и ограничить поездки начинающим водителям, если на их автомобилях установлена летняя резина.

С утра обстановка на дорогах региона спокойная. Произошло одно ДТП с пострадавшими людьми, на ул.Мира,27, где в столкновении "Хонды" и "Тойоты" один из водителей получил повреждения, ударившись головой при ударе.

ГИБДД контролирует работу дорожной техники на трассах и в населенных пунктах. Главное условие безопасности – выбор скорости и дистанции с учетом дорожных и погодных условий, напоминают инспектора.