На выходных в Тюмени снег и дожди

Сегодня, 23 октября, в городе в дневное время температура воздуха составит –5°С...–3°С, в утреннее время вероятен снег, днем и вечером без осадков, пасмурно.

В субботу, 24 октября, утром в Тюмени до –4°С, днем воздух прогреется до +1°С, вечером — 0°С, вероятен снег с дождем.

Чуть теплее в воскресенье, 25 октября. Днем до +6°С, пасмурно и небольшие дожди.