Тюменцам обещают снег с дождем

Снег с дождем и небольшой снег обещают синоптики тюменцам на эту неделю.

Сегодня, 19 октября, в Тюмени днём до плюс десяти и дожди. Аналогичная погода и во вторник, 20 октября.

В среду, 21 октября, в городе днём максимум до плюс пяти, вероятен снег с дождем, в четверг, 22 октября, в областном центре до плюс двух, также возможен снег с дождем.

В пятницу, 23 октября, в Тюмени до минус трёх и небольшой снег.

В субботу, 24 октября, ясно, без осадков и ноль градусов днём, в воскресенье, 25 октября, воздух прогреется до плюс одного и вновь снег с дождем.