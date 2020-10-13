На развязке в районе Московского тракта ограничат движение

В Тюмени завтра, 14 октября, с 8 до 17 часов будет полностью перекрыт левый съезд с Обхода города Тюмени на Московский тракт в сторону города Екатеринбурга. На этом участке дороги будет заменено асфальтобетонное покрытие, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Водителей просят быть внимательнее к знакам и заранее планировать свой маршрут.
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