В Тюмени ограничат проезд на развязке в районе Московского тракта

17:19 12 октября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В связи с необходимостью замены асфальта на транспортной развязке на пересечении Обхода Тюмени и Московский тракт 13 и 14 октября будет ограничен проезд транспорта.

13 октября с 8:00 до 17:00 будет полностью перекрыт правый съезд с Обхода Тюмени на Московский тракт в сторону Тюмени (схема съезд №2)

14 октября с 8:00 до 17:00 будет полностью перекрыт левый съезд с Обхода Тюмени на Московский тракт в сторону Екатеринбурга.  

Водителям советуют обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2020