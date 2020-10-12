В Тюмени ограничат проезд на развязке в районе Московского тракта

В связи с необходимостью замены асфальта на транспортной развязке на пересечении Обхода Тюмени и Московский тракт 13 и 14 октября будет ограничен проезд транспорта.

13 октября с 8:00 до 17:00 будет полностью перекрыт правый съезд с Обхода Тюмени на Московский тракт в сторону Тюмени (схема съезд №2)

14 октября с 8:00 до 17:00 будет полностью перекрыт левый съезд с Обхода Тюмени на Московский тракт в сторону Екатеринбурга.

Водителям советуют обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут.