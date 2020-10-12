На улице Максима Горького запретят парковку в пешеходной зоне

В Тюмени с 1 ноября 2020 года на пешеходном тротуаре у дома № 44/3 по улице Максима Горького, на котором водители часто оставляют свои автомобили, будут установлены знаки, информирующие о запрете парковки в пешеходной зоне.

Решение принято на заседании комиссии по обеспечению дорожного движения при управе Центрального административного округа города Тюмени.

Место с ограничением стоянки будет обозначено соответствующими дорожными знаками. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.