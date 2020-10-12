Тюменцев ждет еще одна теплая неделя

Сегодня, 12 октября, в Тюмени днем максимум до +14ºС, переменная облачность и без осадков.

Во вторник и среду, 13 и 14 октября, днем в городе до +13ºС, возможны небольшие дожди. В четверг, 15 октября, чуть холоднее — днем до +8ºС и небольшой дождь, в пятницу, 16 октября, до +12ºС, также вероятны небольшие осадки.

В субботу и воскресенье, 17 и 18 октября, в Тюмени до +10ºС, в воскресенье — дожди.