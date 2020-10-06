Улицу Садовую перекроют на две недели

09:20 06 октября 2020
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В Тюмени с 11 по 25 октября на время производственных работ на улице Садовой — на участке от пересечения с улицей Коммунистической до пересечения  с улицей Полевой — маршрут № 18 будет следовать в объезд перекрытого участка, сообщает Тюменьгортранс. 

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

В движении автобусов возможны затруднения. Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

 

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