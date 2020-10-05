На неделе в Тюмени возможен снег с дождем

09:22 05 октября 2020
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Однако к концу недели синоптики обещают потепление.

Сегодня, 5 октября, в Тюмени в дневное время до +5ºС, переменная облачность и без осадков, к вечеру — до +2ºС.

Во вторник, 6 октября, в городе днем до +9ºС, вероятен небольшой дождь, в среду, 7 октября, максимум до +5ºС, возможен снег с дождем.

В четверг, 8 октября, в дневное время вновь до +5ºС, в пятницу, 9 октября, уже до +9ºС. Намного теплее на выходных, 9 и 10 октября, в эти дни днем до +13ºС, ясно и без осадков.

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