На выходных в Тюмени похолодает

09:35 02 октября 2020
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Нулевая температура установится в Тюмени к вечеру воскресенья.

Сегодня, 2 октября, в городе в дневное время до +17ºС, ясно и без осадков, к вечеру — до +11ºС.

В субботу, 3 октября, в Тюмени днем максимум до +12ºС, пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером похолодает до +4ºС.

В воскресенье, 4 октября, днем в городе +5ºС, облачно, небольшой дождь. Вечером — 0ºС, осадков не предвидится.

Теги: погода
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