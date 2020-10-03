На выходных в Тюмени похолодает

Нулевая температура установится в Тюмени к вечеру воскресенья.
Сегодня, 2 октября, в городе в дневное время до +17ºС, ясно и без осадков, к вечеру — до +11ºС.
В субботу, 3 октября, в Тюмени днем максимум до +12ºС, пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером похолодает до +4ºС.
В воскресенье, 4 октября, днем в городе +5ºС, облачно, небольшой дождь. Вечером — 0ºС, осадков не предвидится.
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