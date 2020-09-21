На неделе в Тюмени ветрено и дождливо, к выходным — ясно и без осадков

09:22 21 сентября 2020
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Сегодня, 21 сентября, в Тюмени пасмурно, в течение дня — дожди, днем максимальная температура воздуха составит +10ºС, скорость ветра — до 10 м/с.

Во вторник, 22 сентября, в городе без осадков, но по-прежнему прохладно — максимум до +10ºС днем.

В среду, 23 сентября, в областном центре пройдут сильные дожди, вновь до +10ºС, скорость ветра — до 17 м/с.

В четверг, 24 сентября, днем до +8ºС, небольшой дождь, порывы ветра до 19 м/с.

В пятницу, 25 сентября, до +11ºС, переменная облачность и без дождей.

В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, в Тюмени в дневное время +11ºС...+13ºС, без осадков.

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