На выходных в Тюмени пасмурно, но почти без осадков

Сегодня, 18 сентября, в Тюмени во второй половине дня пасмурно и до +11ºС, к вечеру — до +9ºС, вероятен небольшой дождь.

В субботу, 19 сентября, в городе в дневное время суток до +17ºС и малооблачно, в вечернее время — до +13ºС, осадков не предвидится.

В воскресенье, 20 сентября, днем до +18ºС, пасмурно и без дождей, вечером до +14ºС, вероятен кратковременный дождь.