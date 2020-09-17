На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ночью ограничат движение

Ночью 18 сентября на автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск на км 14+546 с 00:00 до 00:40 будет перекрыто движение для выполнения работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода из модульных конструкций. Водителей просят быть внимательными и учитывать эту информацию при построении маршрута.

Надземный переход возле села Яр был поврежден 8 мая в результате ДТП. Позднее был установлен виновник, обстоятельства случившегося и подсчитан ущерб. Теперь новое пролётное строение готово к установке, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".