Тюменцев предупреждают о непогоде

По данным Тюменского Гидрометцентра, завтра, 16 сентября, на территории Тюменской области ожидается облачность, дождь, местами сильный, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 8–13 м/с, местами — порывы до 18 м/с.

В период непогоды Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям:

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

—- держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не прячьтесь за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями;

— не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте;

— при перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру пожарных и спасателей: 01 или 101.